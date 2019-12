Indischer Chili und österreichische Erdäpfel: Was diese zwei Landwirte verbindet

Mayr betreibt die Landwirtschaft mit besonderer Begeisterung, die auch schon auf seine Kinder übergegangen ist. Die Kulturen Kartoffel, Mais, Winterweizen, Zuckerrübe und Raps werden in ausgewogener Fruchtfolge angebaut. Der Klimawandel, über den nun so viel debattiert wird, ist für Landwirte wie ihn längst Realität. Die Trockenheit der letzten Jahre sind schon deutliche Anzeichen und gleichzeitig führen Starkregenereignisse zur Erosion der Ackerböden. Dem kann man nur mit klimafitten Böden entgegenwirken. Diese können Wasser besser speichern, verhindern Erosion und binden Kohlenstoff (CO 2 ).