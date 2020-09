Investieren mit einer gewissen Sicherheit

Umso wichtiger ist es, dass man in der Geldanlage eine gesunde Mischung in verschiedenen Anlageklassen hat. Eine gute Beimischung für eine stabiles Portfolio sind Anleihen. Dabei handelt es sich um einen Schuldschein. Der Schuldner, der die Anleihe begibt, verschuldet sich beim Käufer der Anleihe. Der Nennwert, in der Regel 100, drückt den Preis aus, zu dem die Anleihe zurückgezahlt wird. Der Kupon benennt die Verzinsung, die die Anleihe abwirft. „Zumeist sind es Staaten oder auch große Unternehmen, die sich mittels Anleihen zusätzliches Geld für ihr Unternehmen holen. Je besser die Bonität eines Staates oder auch Unternehmens ist, desto geringer fällt auch der Zins aus, den das Unternehmen für seine Schulden bezahlt“, so Rath.

Ein Investment in Anleihen ist eine Herausforderung

Grund: Der Kaufpreis (oder auch der Marktwert) von Anleihen ist abhängig von dem Verhältnis des aktuellen Marktzinses und dem Zinskupon der Anleihe, die der Schuldner festgelegt hat. Ist der Marktzins höher als der Kupon, so muss der Anleihekäufer weniger zahlen und umgekehrt. Liegt der Kupon etwa bei zum Beispiel zwei Prozent, der Marktzins steigt jedoch auf rund drei Prozent, dann fällt der Kurs der Anleihe. Der Käufer kann dann mit einer Rendite von etwa drei Prozent rechnen. Die Anpassungshöhe ist allerdings vom Emittenten abhängig. Zudem ist es nicht so einfach, aus der großen Fülle von Anleihen jene zu finden, wo Laufzeit, Rendite und Bonität in einem guten Verhältnis stehen. Viel einfacher ist es hier, auf einen Anleihenfonds zu setzen, wo Profis die Auswahl der richtigen Papiere und auch das Management übernehmen.