Anlegen mit gutem Gewissen

Jeder kann einen Beitrag leisten.

Nicht nur mit Mülltrennung, Elektro-Autos oder und Papier-Sackerl lässt sich die Umwelt schonen, sondern auch bei der Geldanlage. Markus Gremmel, Leiter Marketing und Produkte der BAWAG P.S.K.: „Institutionelle Investoren wie Stiftungen, Pensionskassen und Kirchen machen das bereits seit Jahren und immer mehr Privatanleger legen großen Wert darauf, dass auch bei der Geldanlage sehr genau hingesehen wird, in welche Unternehmen ein Fonds investiert.“ In dem Maße, in dem das Bewusstsein für nachhaltige Unternehmensführung und der Wille zu einem nachhaltigeren Lebenswandel wächst, steigt auch das Interesse an solchen Anlageprodukten. Kein Wunder,

denn viele Studien belegen, dass Unternehmen, die nachhaltige Unternehmensgrundsätze verfolgen, auch am Finanzparkett erfolgreicher sind.