Direktinvestment oder Versicherungslösung

Die Zahl erstaunt: Die Österreicher hatten laut Österreichischer Nationalbank (OeNB) Juni 2018 beachtliche 252 Milliarden Euro am Sparbuch. Ende 2015 waren es noch knapp 225 Milliarden Euro gewesen. Während die niedrigen EZB-Leitzinsen die Kreditnehmer freuen, so würden sich die Sparbuchsparer derzeit eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank wünschen. Da könnten Fondssparpläne oder Fondspolizzen eine willkommene Alternative darstellen. 2017 wurden laut Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO 448.984 neue Fondspolizzen mit einer Versicherungssumme von 2,6 Milliarden Euro abgeschlossen. Doch was ist die bessere Anlageform?

Grundsätzlich gilt, Fondssparpläne und Fondspolizzen können für jeden Vorsorge-Typ geeignet sein. Wichtig ist es aber, im Rahmen eines Beratungsgespräch bei Abschluss sehr klar zu definieren, wie groß die persönliche Risikoneigung ist und welche Anlageziele man mit seiner Vorsorge erreichen will. Es gibt viele Fondsprodukte, die selbst in turbulenten Börsenphasen positive Erträge bringen. Zudem spielt auch der Faktor Zeit eine große Rolle. Je länger der Anlagehorizont ist, desto chancenorientierter lässt sich veranlagen. Fonds sind darüber hinaus ein ausgezeichneter Weg mit einer sehr breiten Streuung an den Märkten zu investieren. Doch je höher die Renditeziele sind, desto mehr müssen die Anleger auch riskieren. Professionelle Fondsmanager, wie z.B. von Amundi, ein Kooperationspartner der BAWAG P.S.K., sorgen aber dafür, dass durch den richtigen Portfolio-Mix die Risiken für die Anleger reduziert werden. Wichtig ist sowohl bei einem Fondssparplan, wie auch einer Fondspolizze eine möglichst breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen und Regionen. Das sorgt für deutlich mehr Stabilität der Wertpapierinvestments.