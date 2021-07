Bei einfachen Dingen fällt die Wahl leicht, aber bei Themen wie der Geldanlage sind die Entscheidungen schon deutlich schwieriger. Weltweit sind mittlerweile über 50.000 Unternehmen an den Börsen gelistet. Darüber hinaus gibt es noch Staats- und Unternehmensanleihen, Fonds, Versicherungen, Immobilien und eine unermessliche Zahl von Derivaten. Das Ganze ist eingebettet in eine aktuell überaus komplexe finanz- und geopolitische Lage mit steigender Inflation, einer Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), einer möglichen Zinswende in den USA und bedingt durch die Pandemie sehr unsicheren wirtschaftlichen Aussichten.

Susanne Müller-Taborsky, Leiterin Premium Banking der UniCredit Bank Austria: „Letztendlich ist es der richtige persönliche Mix aus den unterschiedlichen Anlageklassen, der in der Geldanlage entscheidend ist. Viele unserer Kunden haben eine klare Marktmeinung, weil sie sich mit dem Thema beschäftigen, und treffen ihre Entscheidungen bei der Vermögensanlage gerne selbst, doch andere Kunden ziehen es vor, ihre Anlageentscheidungen an Experten zu delegieren. Für beide Kundengruppen bieten wir das auf den jeweiligen Anlegertyp abgestimmte Servicemodell.“