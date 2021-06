„Mit dem richtigen Anlagemix lassen sich Risiken begrenzen“

Wie viele Kunden nutzen das Premium Banking der UniCredit Bank Austria?

Insgesamt betreuen wir ein Vermögen von rund 20 Milliarden Euro. Viele vermögende Kunden haben in den vergangenen Jahren schätzen gelernt, dass wir einen umfassenden Beratungsansatz verfolgen, bei dem auch die persönlichen Lebensumstände neben Geldthemen wie Risikoneigung, Anlagehorizont und Erwartungen eine große Rolle spielen.

Die Begriffe „Premium“ und „Privat“ sind im Bankwesen meist Synonyme für teuer. Was kostet das Premium Banking?

Wir bieten ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Dienstleistungen. Aber es gibt nicht den einen Preis. Wegen der individuellen Lösungen, die wir für unsere Kunden erarbeiten, ergeben sich aus unseren Dienstleistungen unterschiedliche Preise. Einer unsere Grundsätze ist, dass unsere Kunden selbst entscheiden können, welches Service sie nutzen wollen.

Welche Kunden nehmen ihre Dienstleistungen bevorzugt in Anspruch?

In dieser Angelegenheit ist unser Kundenspektrum an den insgesamt 31 Standorten in Österreich sehr gemischt und reicht von vermögenderen Privatkunden bis hin zu Unternehmerfamilien. In den vergangenen Jahren haben aber auch Stiftungen unsere Dienstleistungen verstärkt in Anspruch genommen. Diese haben besondere Bedürfnisse und brauchen eine spezielle Expertise, die wir österreichweit mit speziell ausgebildeten Beraterinnen und Beratern anbieten können. Ein besonderes Extra ist unser Stiftungsreporting, das die Gestion der Stiftung für die Vorstände massiv erleichtert. Unsere Kunden wissen auch zu schätzen, dass wir mit unserem Netzwerk auf Spezial-Wissen aus den unterschiedlichsten Bankbereichen zugreifen können. Das reicht von juristischem Fachwissen über Management-Know-how bis hin zum Thema Immobilien.