Interview: „Jeder kann etwas für die Umwelt und den Klimaschutz tun!“

Die UniCredit Bank Austria kooperiert seit kurzem mit den österreichischen Nationalparks. Wie hängt dies mit den GoGreen-Konten zusammen?

Wir haben uns im Rahmen einer dreijährigen Kooperation verpflichtet, jedes Jahr zwei Artenschutzprojekte in österreichischen Nationalparks zu unterstützen. Auch damit lösen wir unser Versprechen ein, nachhaltige Projekte im Ausmaß der Einlagen auf den GoGreen-Konten zu finanzieren. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten außerdem vergünstigte Eintrittskarten für die Nationalparks und darüber hinaus auch Zugang zu exklusiven Erlebnispaketen.

Ganz neu ist das MegaCard GoGreen-Konto, das ebenfalls das Österreichische Umweltzeichen trägt. Was ist das Besondere an diesem Kontopaket?

Auch beim kostenlosen MegaCard GoGreen-Konto – für alle von 10 bis 20 Jahren – finanzieren wir umweltfreundliche Projekte in der Höhe der gesamten Einlagen auf diesen Konten. Neben vielen weiteren Vorteilen gibt es jetzt einen Willkommensgutschein im Wert von 40 Euro zu jedem neu eröffneten Konto. Alle Bank Austria Kundinnen und Kunden erhalten gegen Vorweis ihrer BankCard - das ist die Debitkarte der Bank Austria - ermäßigten Eintritt in ausgewählten Nationalparkzentren und können in Kürze exklusive Touren in den Nationalparks buchen.