Auf diese Kräutertees schwören die Benediktiner-Mönche

Pater Pauschs Lieblingsrezepturen

Vital in den Morgen

„Ysop, Bohnenkraut und Rosmarin werden Ihnen nicht nur Kraft und Freude, sondern auch Balance schenken und Sie gut durch den Tag begleiten.“

Abendruhe

„Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie den wunderbaren Duft der Abendruhe aus der Teetasse. Spüren Sie in der Nase, auf der Zunge und am Gaumen die wohltuenden Kräuter und lassen Sie sich an Leib und Seele erwärmen.“

Spitzwegerich

„Nicht nur Schmerzen an der Seele waren die Anwendungsgebiete für den Spitzwegerich von alters her. Genießen Sie die wunderbare Wirkung dieser Pflanze, zusammen mit der Eibisch- und der Engelwurz.“