Milch von der Alm: Ganz besonders normal

Gleich nach dem Melken wird die frisch gemolkene Milch in Milchtanks gesammelt und rasch gekühlt. Der Transport der Milch in die Molkerei erfolgt meist im zweitägigen Rhythmus. Das elektronische System im Sammelwagen speichert die Daten des Lieferanten durch einen Identifikationschip am Milchtank. Die genaue Milchmenge wird erfasst. So können eventuelle Verunreinigungen genau lokalisiert werden. Diese Daten tragen auch zur Absicherung der hohen Qualität und Nachvollziehbarkeit der Herkunft bei AMA-Gütesiegel-Milchprodukten bei.