Wiens heißeste Bürgerbegehren

Petitionen

Der Bedarf dafür ist jedenfalls gegeben. 41 dieserwurden bereits abgeschlossen, 34 sind derzeit in Bearbeitung.18davon stehen am Freitag auf der Tagesordnung. Die Themen sind dabei breit gefächert. Es reicht von der Forderung nach einem eigenen Berufsgesetz für Wiener Sozialarbeiter, bis zum Wunsch das "Monsterprojekt Dittelgasse" oder das geplante 73-Meter-Hochhaus am Gelände des Wiener Eislaufverein zu verhindern.

Dass ein Hochhaus nahe der Altstadt entstehen soll, stößt vielen Wienern besonders auf – gleich drei Petitionen fordern die Verhinderung des Baus. Maria Ranacher von der Initiative "Nein zum Hochhausprojekt": "Das historische Stadtbild ist unglaublich wichtig. Es darf nicht durch solche modernen Projekte zerstört werden. Das wäre die Preisgabe unseres Kulturerbes."