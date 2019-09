Zwölfjähriger wollte mit Freunden zwei Buben ausrauben

Zwei Buben (12, 13) sowie ein Jugendlicher (15) stehen im Verdacht, am Mittwoch in Wien-Donaustadt einen Raubversuch verübt zu haben. Die ebenfalls unmündigen Opfer (11, 13) wurden gegen 13 Uhr in der Forstnergasse abgepasst.

Dort sollen sie aufgefordert worden sein, ihre Wertgegenstände herauszurücken. Außerdem wurde ihnen laut Aussagen körperliche Gewalt angedroht. Unbekannte Passanten konnten den Raub schließlich verhindern. Die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht.