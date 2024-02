Zwölfjähriger Bub bei Verkehrsunfall in Wien-Hernals schwerverletzt

Ein zwölfjähriger Bub ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Hernals schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, dürfte das Kind um 16.45 Uhr von der Kinderspitalgasse kommend im Laufschritt bei Rotlicht einen Schutzweg am Hernalser Gürtel überquert haben. Er wurde dabei von einem Pkw, den ein 31 Jahre alter Mann lenkte, erfasst und zu Boden gestoßen.