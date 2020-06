Wie urbanes Lebensgefühl entsteht

Von Prada bis Louis Vuitton – nicht weniger als 18 Luxusboutiquen beherbergt das „Goldene Quartier“ in der Wiener Innenstadt an der Tuchlauben. Doch braucht die City überhaupt eine solche Nobel-Meile? Und bleibt bei so viel Kommerz die städtische Lebensqualität auf der Strecke? Darum ging es beim KURIER-Stadtgespräch, das am Freitag im Rahmen des 30. Stadtfests über die Bühne ging.

In Sachen Edel-Shopping in der City sei der Plafond noch längst nicht erreicht, ist Christoph Stadlhuber von der Signa Holding überzeugt. Seine Firma hat das Goldene Quartier entwickelt. „Im Vergleich zu Zürich oder Berlin haben in Wien noch einige Luxuslabels Platz.“ Diese würden keineswegs nur betuchte Touristen aus Osteuropa anziehen: „Bei Louis Vuitton sind 50 Prozent der Kunden Österreicher.“ Und für das urbane Feeling soll die neue Fußgängerzone sorgen, die Signa gleich mitfinanziert hat.