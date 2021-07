Zwei tote Elektriker in Schwarzenberg Garage entdeckt

In der Tiefgarage des Palais Schwarzenberg in Wien-Landstraße sind Mittwochnachmittag zwei tote Personen entdeckt worden. Die Garage selbst sowie die Umgebung wurden großflächig abgesperrt.

Bei den Opfern soll es sich um zwei Elektriker handeln, die mit Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage beschäftigt waren. Beide hatten entsprechende Arbeitskleidung an. Einer der beiden dürfte in den Strom geraten sein, der zweite wollte ihn vermutlich wegziehen - und geriet ebenfalls in den Strom. Beide Männer dürften bereits mehrere Stunden tot gewesen sein, als sie gefunden wurden. Die Opfer sind 56 bzw. 57 Jahre alt.

Die Rettungskräfte wurden kurz nach 14.30 Uhr alarmiert. Ein Zeuge hatte die beiden leblosen Personen gefunden. Sie wiesen starke Verbrennungen auf. Die Rettungskräfte forderten die Hilfe der Berufsfeuerwehr an. Gemeinsam mit den Wiener Netzen wurden Absicherungsarbeiten durchgeführt, ehe die Berufsrettung zu den beiden Opfern konnte. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Die genauen Umstände des tragischen Unfalls werden aktuell noch geprüft.