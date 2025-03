Zwei schwere Verkehrsunfälle am Wiener Gürtel

Zwei schwere Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde haben die Wiener Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Sonntag beschäftigt. Gegen 1.45 Uhr prallte am Lerchenfelder Gürtel in der Josefstadt ein Pkw gegen einen Baum. Nur eine halbe Stunde später kollidierten am Gaudenzdorfer Gürtel in Meidling zwei Pkw in einer Linkskurve. Sie kamen ins Schleudern, wobei ein Fahrzeug mit dem Heck eines geparkten Reisebusses kollidierte.