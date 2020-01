Zwei schwer verletzte Männer bei Zimmerbrand in Wien-Penzing

Gegen 22 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr am Freitag zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing gerufen. Sechs Fahrzeuge und 27 Mann waren im Einsatz. Das Stiegenhaus war bereits stark verraucht und in der Wohnung erblickten die Feuerwehrmänner sofort den Feuerschein.