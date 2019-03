Zwei neue Nasenbären für den Tiergarten Schönbrunn

Noch leben beide Arten gemeinsam in einem Gehege. Die Haltung der Roten Nasenbären wird in Schönbrunn jedoch mit dem Ableben der beiden alten Tiere aufgegeben. Der Rote Nasenbär steht auf der EU-Liste der invasiven Arten und darf in Zoos nicht mehr gezüchtet werden. Der Weißrüsselnasenbär ist davon nicht betroffen. Deshalb steigt der Tiergarten auf diese Nasenbär-Art um, die in Schönbrunn auch schon früher gehalten wurde.

Nasenbären zählen sind beinahe in ganz Südamerika verbreitet und haben eine bewegliche, rüsselartig verlängerte Nase. Der Rote Nasenbär und der Weißrüsselnasenbär unterscheiden sich optisch durch ihre Fellzeichnung.