Zwei Leichtverletzte durch Feuer in Wien-Meidling

Zwei Personen haben am Sonntag bei einem Brand in Wien-Meidling leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Beim Eintreffen der um 20.15 Uhr alarmierten Feuerwehr stand eine Wohnung im zweiten Stock in Vollbrand, sagte Pressesprecher Lukas Schauer. Die Bewohnerin hatte sich unverletzt in Sicherheit gebracht.