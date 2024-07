Priester in NÖ unter Drogenverdacht: Der Fall wird immer brisanter

Unterdessen gewinnt der Fall aber noch mehr an Brisanz. Denn laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems sitzt mittlerweile auch eine zweite Person, die in die Causa verwickelt sein soll, hinter Gittern. In welchen Zusammenhang diese Person mit dem Gottesmann steht, wollte die Sprecherin aber nicht sagen.

Breaking Bad im Pfarrhaus?

In Polen, der Heimat des Priester, herrscht jedenfalls helle Aufregung. Viele Medien berichteten über die Vorwürfe gegen den jungen Gottesmann. Auch die Kirche meldete sich zu Wort. "In Absprache mit der Diözese St. Pölten werden bald die notwendigen rechtlichen und kanonischen Maßnahmen in dieser Angelegenheit ergriffen“, so ein Sprecher der Warschauer Kurie.

Was konkret dem Priester vorgeworfen wird, ist noch unklar. Im Waldviertel machen jedenfalls viele Gerüchte die Runde. Unter anderem ist die Rede davon, dass der Verdächtige Crystal Meth hergestellt haben soll. Die harmlos aussehenden Kristalle haben schlimme Folgen für den Körper, die chemische Substanz gehört zu den gefährlichsten Drogen überhaupt.