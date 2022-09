Zwei junge Männer von Unbekannten in Wien mit Messer ausgeraubt

Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr wurde ein 18-Jähriger beim Keplerplatz in Simmering in eine Rauferei mit mehreren Beteiligten verwickelt. Dabei soll ihn ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Der Mann konnte flüchten. Zeugen verständigten die Polizei und die Wiener Berufsrettung.

Beute verloren

Bei ersten Befragungen fand die Polizei heraus, dass kurz vor dem Raufhandel bereits ein 23-Jähriger Opfer eines Raubes mit einem Messer geworden war. Dieser Vorfall war in einer nahegelegenen Polizeiinspektion gemeldet worden. Auch hier soll der Täter das Opfer mit einem Messer verletzt haben und dann mit einem geraubten Handy geflüchtet sein. Glück im Unglück: Bei dem Raufhandel mit dem 18-Jährigen verlor der Verdächtige das Handy des ersten Opfers. Es konnte ihm gleich wieder zurückgegeben werden. Beide Opfer wurden mit Schnittverletzungen in Krankenhäuser gebracht, die Ermittlungen laufen.

