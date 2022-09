Ohne Schein, mit gestohlenen Taferl: Lenker flüchtet vor Wiener Polizei

In der Nacht auf Donnerstag kam es in der Josefstadt zu einer Verfolgungsjagd. Als Polizisten einen Autofahrer anhalten wollten und dazu das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Mann und fuhr den Beamten davon. Sofort wurde Verstärkung angefordert. Nachdem der Lenker mehrere rote Ampeln überfahren hatte, gelang es den Polizisten schließlich, das Fahrzeug in der Brigittenau, im Bereich der Lorenz-Müller-Gasse anzuhalten - dabei wurde aber das Polizeiauto und mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt.

Als die Polizisten den Fahrer, einen 24-jährigen Afghanen, überprüften, wurde schnell klar, warum der junge Mann die Flucht ergriffen hatte: An seinem Auto waren gestohlene Kennzeichen montiert und er hat keinen Führerschein. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: