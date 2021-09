Zwei junge Fahrraddiebe in Wien-Leopoldstadt festgenommen

In der Nacht auf Mittwoch beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität zwei Männer beim Fahrraddiebstahl.

Die jungen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren sollen auffällig die Umgebungen beobachtet haben und in mehrere Stiegenhäuser gegangen sein. Beim Verlassen eines Mehrparteienhauses in der Praterstraße warfen sie einen Trolley in einen Altpapiercontainer und gingen wieder zurück ins Stiegenhaus.

Werkzeug sichergestellt

Kurze Zeit später gingen die beiden Österreicher mit einem Fahrrad heraus, weshalb die Polizei sie anhielt. Im Container konnte neben dem Trolley auch ein Bolzenschneider gefunden werden. Im Stiegenhaus stellten die Beamten ein durchtrenntes Fahrradschloss und ein weiteres Fahrrad sicher.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: