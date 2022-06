Zwei Drogendealer in Wien auf frischer Tat ertappt

In den vergangenen drei Tagen beobachtete die Polizei in den Wiener Bezirken Ottakring und Penzing mutmaßliche Drogendealer beim Verkauf von Rauschgift.

Zuerst bemerkten Polizisten am vergangenen Montag in einem Lokal auf der Thaliastraße einen 35-Jährigen, der rund 1,3 Gramm Heroin verkaufen haben soll. Der Serbe wurde festgenommen. Bei ihm konnten die Beamten 19 Säckchen mit Heroin (etwa 30 Gramm), vier Säckchen Kokain (ingesamt drei Gramm) sowie 785 Euro in bar sicherstellen. In seiner Wohnung wurden weitere 670 Gramm Heroin und Kokain beschlagnahmt.

Junger Dealer auf Straße geschnappt

Am Mittwochmittag wurde ebenfalls ein serbischst√§mmiger, mutma√ülicher Drogendealer festgenommen. Er wurde beim Dealen mit Heroin auf offener Stra√üe beobachtet. Der 19-J√§hrige versuchte zu fl√ľchten, konnte aber gefasst werden. In seiner Wohnung konnten die Beamten etwa 30 Gramm Heroin sowie 2.580 Euro sicherstellen.

In der Zwischenzeit wurde der mutma√üliche K√§ufer ‚Äď ein 23-j√§hriger T√ľrke ‚Äď dabei beobachtet, wie er nach dem Kauf zu einem 58-J√§hrigen ins Auto stieg. Die Polizei hat das Auto angehalten und die rund sechs Gramm Heroin sichergestellt. Dar√ľber hinaus fuhr der Lenker unter Drogeneinfluss, worauf ihm die Beamten den F√ľhrerschein abnahmen. Beide M√§nner wurde auf freiem Fu√ü angezeigt.

