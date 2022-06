Passanten retten 16-Jährigen aus der Donau in Wien

Am Mittwochnachmittag spazierte ein 16-Jähriger am Treppelweg im Bereich des Georg-Danzer-Steigs nächst der U-Bahnstation Handelskai in Wien-Brigittenau. Dort wollt er gemeinsam mit vier Freunden jausnen, doch plötzlich stolperte er und fiel in die Donau.

Der Jugendliche versuchte es, selbst aus dem Wasser zu klettern, schaffte es aus eigener Kraft jedoch nicht. Deshalb versuchten seine Freunde, ihm mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen, doch auch das blieb erfolglos.

Zwei Passanten bemerkten die Situation und kamen zu Hilfe: Mit einem Handtuch ist es den Passanten dann gelungen, den 16-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Beim Eintreffen der Beamten waren die Passanten jedoch nicht mehr vor Ort.

Der junge Mann wurde von der Berufsrettung versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

