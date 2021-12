"Zusteller" deponierte Heroin im Briefkasten

Beim Deponieren von Heroin in einen Briefkasten ist ein 26-Jähriger am Samstag in Wien-Simmering von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität beobachtet worden. Kurz danach wurde der Abholer (45) des Suchtmittels angehalten.Bei ihm stellten die Polizisten 63 Gramm Heroin, rund 155 Gramm braunes Pulver sowie 385 Euro Bargeld sicher. Der „Zusteller“ wurde geschnappt, als er Geld aus einem Gebüsch holen wollte.

Beim 26-Jährigen und bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden 1.670 Euro Bargeld und rund 565 Gramm vermutlich Heroin sichergestellt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag.