Zum Boxtraining mit der Weltmeisterin

„Boxen ist ein Ausgleichssport“, sagt Eva Voraberger. Und zwar einer, der speziell bei Frauen immer beliebter wird (siehe Kasten). „Das liegt daran, dass bei den Rundumübungen, beim Seilspringen oder auch am Sandsack, Bauch, Bein und Po, aber auch Arme und Rücken trainiert werden“, erklärt die WBC-( World Boxing Council)-Weltmeisterin im Bantamgewicht (53 kg). Wer möchte, kann sich ab 2. Februar von der Profisportlerin trainieren lassen. Denn da eröffnet in der Richard-Neutra-Gasse 7 das neue Zentrum des „Boxteam Vienna“.

In den Ring steigen wird Eva „Golden Baby“ Voraberger (28), die vor Kurzem im New Yorker Madison Square Garden um den WM-Titel im Superfliegengewicht (bis 52,2 kg) kämpfte und dort Amanda Serrano aus Puerto Rico nach einem harten Körpertreffer unterlag, aber wohl nur mit den wenigsten. Höchstens, wenn es sich um Sportler mit Wettkampferfahrung in der richtigen Gewichtsklasse handelt.