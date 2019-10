Zu wenig Gehalt ausbezahlt: Direktor von Krankenhaus Nord muss gehen

Weil Mitarbeiter des Krankenhauses Nord in Wien-Floridsdorf über Monate zu wenig Gehalt überwiesen bekamen, muss nun der Vewaltungsdirektor Werner Steinböck gehen. Laut Krone sollen Zulagen nicht oder viel zu gering ausbezahlt worden sein.

Grund dafür soll eine Mischung aus technischen und menschlichen Fehlern gewesen sein. Steinböck soll davon früh informiert gewesen sein und - so der Vorwurf - kaum reagiert haben. Er wird von der Klinik abgezogen. Laut Krone soll er beim Krankenanstaltenverbund ( KAV) angestellt bleiben. Wegen der Herabstufung wird er sich auf einen Gehaltverzicht einstellen müssen.

Bei dem zu wenig ausbezahlten Geld geht es um Ausgleichszahlungen. Mitarbeiter, die von anderen Spitälern nach Floridsdorf versetzt wurden, bekommen diese statt weggefallener Zulagen. So haben sie etwa in anderen Häuusern Gefahren- oder Infektionszulagen bekommen, die es am KH Nord nicht gibt.

Der KAV wollte den Bericht weder bestätigen, noch dementieren. Er hat für heute Vormittag eine Stellungnahme angekündigt.

