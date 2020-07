Mutter muss zahlen, weil Tochter zu lang krank war

In Isabellas Fall kam zu den gesundheitlichen Problemen Pech dazu: Weil sie im Oktober 2013 in der Behindertenpsychiatrie am Rosenhügel auf dem nassen Spitalsboden stürzte und sich schwer verletzte, fiel sie in der Tagesbetreuung länger als die besagten 30 Tage aus.

Darum bat Frau Golnerits beim Trägerverein um einen Lösungsvorschlag. Mit dem Ergebnis, dass Isabella im April 2014 gekündigt wurde. Für 67 Fehltage wurden 1344 € Platzhaltergebühr in Rechnung gestellt. Und der FSW schrieb ihr zusätzlich 1398 € Kostenbeitrag vor. Geld, das sie wegen einer Reihe kostspieliger Therapien für Isabella (die von der Krankenkasse zwar unterstützt, aber nicht vollständig abgedeckt werden) nicht hat.

Ihren Antrag auf Erlass der Summe lehnte man beim FSW allerdings ab. "Wir kommen in Härtefällen natürlich entgegen, aber wir können nicht allen alles erlassen", erklärt dazu die stellvertretende FSW-Geschäftsführerin, Anita Bauer. In Isabellas Fall habe man bereits zwei Monate Kostenbeitrag erlassen sowie einer Ratenzahlung zugestimmt. "Wir haben uns sehr bemüht, auf Frau Golnerits einzugehen", sagt Bauer. "Und wir machen ihr gern weiter Angebote, um die passende Betreuungsform für ihre Tochter zu finden."

Info: Am Dienstag berichtet ORF2 um 18:30 in "Heute Konkret".