Zu Gast bei Fremden: „Es ist fast wie zu Hause“

Auf der Speisekarte stehen ein „Al-Fresco-Abend“ (mit Mark in Budapest), das „Dinner mit Mutter Erde“ (mit Celeste in Argentinien), „Chill-out mit Tapas, Sangria und Blick über Barcelona (mit Yves in Barcelona) und „Wok und Wein“ (mit Markus in Wien).

Markus Heingärtner aus Wien-Währing ist der erste österreichische Gastgeber von EatWith, einem 2012 in Tel Aviv, Israel, gegründeten Start-up, das Reisende und hausgemachte Speisen über eine Internetplattform zueinanderbringen will. Wo man wann, was und mit wem isst, ist über die Website von EatWith auszuwählen. Dort findet sich auch der Preis für das Menü und die nötige Zusatzinfo: Etwa, ob vegetarisch gekocht wird, wie viele Personen bekocht werden können oder ob Raucher erwünscht sind.