Zigtausende Garagenplätze in Wien unbenutzt

Die Jagd nach einem freien Parkplatz ist für viele Wiener ein tägliches Ärgernis. Doch das müsste nicht sein. Denn in Wien gibt es mehr als 650.000 Stellplätze in Garagen, errechneten Beamte aus dem Büro von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne). Die Anzahl der zugelassenen Pkw beträgt in Wien 681.000. Rein theoretisch könnten also fast alle Wiener Autos in Garagen parken. Doch diese sind teuer; das Parken auf der Straße ist dagegen noch vergleichsweise günstig.

"Das sind Tausende Garagenplätze, die nicht genutzt werden. Parkraumbewirtschaftung funktioniert, dennoch haben wir noch nicht genug Platz auf der Straße", sagt Vassilakou zum KURIER. Die Parkplatznot sei aber stets eines der Hauptargumente gegen breitere Gehsteige, Baumalleen oder Radwege. "Dank dieser Zahlen kann man die Debatte um Parkplätze ein Stück weit enthysterisieren", sagt Maria Vassilakou. Was nicht heiße, dass keine neuen Garagen mehr gebaut werden. "Selbstverständlich werden weiter Garagen gebaut. Wir werden das Thema aber entspannt angehen", sagt Vassilakou.