Zielfahnder spürten international gesuchte Verdächtige in Wien auf

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wi en haben am Wochenende zwei per Haftbefehl gesuchte Verdächtige festgenommen und jeweils zur Übergabehaft in eine Justizanstalt gebracht.

Demnach wurde eine 39-Jährige in ihrer Heimat Slowakei gesuchte Frau am Samstag gegen 18 Uhr in Hernals aus dem Verkehr gezogen, ein 21-Jähriger Rumäne tags darauf gegen 20 Uhr in der Brigittenau.