Ziegen für Menschen in armen Regionen: Was hinter der Idee steckt

Wenn Simon Ntamwana auftaucht, ist die Verehrung, die ihm entgegengebracht wird, nicht zu übersehen. Der pensionierte Erzbischof von Gitega bekommt stets als Erster zu essen, niemand kostet von den Speisen, bevor er es getan hat. Bei Besuchen in Dörfern wird getanzt, die Frauen wollen ihm stolz ihre Ziegen zeigen. Als der „Monsignore“, wie er genannt wird, erkrankt, und erst geglaubt wird, es sei eine Organtransplantation nötig, melden sich mehr als 30 Menschen, die ihm eine Niere spenden wollen. In seiner Heimat ist er eine Legende. Und ein bisschen hat er auch zum Wiener Stadtbild beigetragen. Dass man im Shop der Caritas auf der Mariahilfer Straße oder beim Automaten neben dem Stephansdom Nutztiere für Menschen in den ärmsten Regionen der Welt kaufen kann, ist zu einem gewissen Teil ihm zu verdanken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Agnes Preusser Der ehemalige Erzbischof bei der Ziegenausgabe in Burundi.

Die Geschichte beginnt eigentlich in Graz. Als Student kam Ntamwana in die steirische Hauptstadt, um Deutsch zu lernen, weil es „von Rom so verlangt“ wurde. „Ich verstehe mich immer noch als Sohn der Diözese Graz.“ Das erzählt der Geistliche in seinem Zuhause in Burundi – in exzellentem, wenn auch blumigem Deutsch. Das Licht ist wegen einer Notfalllampe und einer Kerze schummrig, wie so oft ist der Strom ausgefallen. Vor der Tür warten Wachen, im Laufe der Jahre wurde dem ehemaligen Erzbischof mehrmals mit dem Tod gedroht. Einzige Opposition Die katholische Kirche ist mächtig in Burundi, aber auch gefürchtet. Die Bischofskonferenz gilt als die einzig echte Opposition im Land, die Geistlichen sind die Einzigen, die öffentlich an der Einheitspartei Kritik üben. Nach einigen Jahren des Aufschwungs sind die politischen Verhältnisse wieder düsterer geworden.

An Graz hat Ntamwana nur gute Erinnerungen, er pflegt bis heute seine Kontakte dorthin. „Ich bin dort so gut aufgenommen worden. Das war für mich der Beweis, dass wir tatsächlich dem einzigen Vater gehören. Wir sind alle seine Geschöpfe und wir haben dieselbe Würde.“ Selbst hat er sich der Versöhnung verschrieben. In Burundi kam es zu erbitterten Kämpfen und Massenmorden zwischen den Bevölkerungsgruppen Tutsi und Hutu – bewusst forciert von den deutschen und belgischen Kolonialmächten. Diese Zeit wirkt bis heute nach. Und hier kommen die Ziegen ins Spiel. Sie sind nicht nur dazu da, Familien in der Hungersnot zu helfen – 56 Prozent der Kinder in Burundi leiden an chronischer Unterernährung. Die Ziegen sind auch Teil eines Friedensprojekts, eine Idee Ntamwanas. Friedens-Klausel Jede Frau, die eine Ziege bekommt, verpflichtet sich, das erste weibliche Nachkommen des Tieres an eine Frau einer anderen Bevölkerungsgruppe weiterzugeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Agnes Preusser Schummriges Licht beim Interview: Der Strom ist ausgefallen, eine Notfalllampe wurde geholt.

Am Tag vor dem Gespräch mit Ntamwana waren 200 Frauen zu einer Ziegenverteilung gekommen, 100 von ihnen bekamen ein Tier und mussten sich mit jeweils einer anderen Frau vernetzen, um ihr das nächste Kitz übergeben zu können. „Ich bin nicht enttäuscht, dass ich heute keine Ziege bekommen habe“, sagt Belyse. „Ich habe ja ein Versprechen.“ Versöhnung ist für Ntamwana nicht nur ein Wort. Seine Brüder und sein Vater wurden ermordet – politisch motiviert.

Einige Jahre später hat er den Soldaten ausfindig gemacht, der für den Tod seines Vaters verantwortlich war. „Ich möchte wissen, ob es wahr ist“, habe der Geistliche gesagt. Der Soldat habe geweint, nach fünf Minuten habe er es zugegeben, sei auf die Knie gegangen und habe um Vergebung gebeten. „Ich habe ihm im Namen meiner Familie vergeben. Es war für mich tief berührend. Ich habe mich frei gefühlt.“ Gefahr An Flucht habe er nie gedacht, auch wenn er seit seiner Priesterweihe sich nicht mehr unbewacht bewegen kann. „Ich möchte hierbleiben und das Evangelium Christi vertreten und verteidigen.“ Besonders gefährlich seien die ersten Jahre seines christlichen Dienstes gewesen, wie er sagt.

Infos zum Projekt Gutscheine schenken

Esel für schwer arbeitende Frauen oder Ziegen, die alleinstehende Frauen mit Kindern in Burundi unterstützen sollen, kann man im Online-Shop der Caritas shop.caritas.at erstehen.

Beim Automaten beim Stephansdom gibt es auch passende Eselsocken. Auch zu Weihnachten offen

Der „Shop mit Ziege“ auf der Mariahilfer Straße 77 hat auch noch am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Ziege kostet 45 Euro,

ein Esel 110 Euro.

Nach seinen kritischen Predigten sei er oft darauf angesprochen worden, ob er die Regierung damit in die Pflicht nehmen wolle – das sei bei selbiger nicht gut angekommen. Dann sei er im Zentralstadion in Bujumbura zum Bischof geweiht worden – also im Schutz der großen Öffentlichkeit. „Meine Güte“, soll einer der Minister damals gesagt haben. „Wir können nichts mehr gegen ihn tun.“