Burundi: Ein Land zwischen Lebensfreude und Hungersnot

Frauen, gekleidet in bunten afrikanischen Stoffen, warten schon auf den Besuch aus Europa. Sie tanzen und singen und strahlen pure Lebensfreude aus. Davon, und von der Farbenpracht, darf man sich aber nicht täuschen lassen.

Denn nur wenig später wird es still. So still wie es nicht sein sollte, wenn rund 30 Mütter mit ihren Kindern beisammen sitzen. Viele der Kleinen blicken apathisch ins Leere, bewegen sich kaum, reagieren nicht auf soziale Interaktion, keines der Kinder weint. Sie sind zu schwach, denn sie sind stark unterernährt

Einmal in der Woche werden hier im Ernährungszentrum in Gitega Essen und Lebensmittelpakete ausgeteilt, die Frauen werden in ausgewogener Ernährung unterrichtet. Eines der Kinder, das auf einen Becher mit Gemüsesuppe wartet, ist der sechsjährige Fiston.