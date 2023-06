Zeugnistag: Gratis-Aktionen zum Schulschluss in Wien

Am Freitag, den 30. Juni, beginnen in Wien für insgesamt 242.000 Schülerinnen und Schüler die Sommerferien. Mit dem Zeugnis in der Hand gibt es in mehreren Bezirken Events, Geschenkaktionen, kostenloses Eis oder vergünstigte Kinokarten. Für den Fall, dass das Zeugnis nicht gut ausgefallen ist, gibt es über den Sommer einige kostenlose Angebote zur Lernunterstützung

Programm in der Grätzloase

Gebastelt, gespielt und gesungen wird in der Grätzloase Wollzeile 33 in der Inneren Stadt. Wer sein Zeugnis in der Buchhandlung Herder vorzeigt, bekommt von 9:30 bis 12 Uhr einen Gutschein für ein kostenloses Eis bei "Perrella" am Dr.-Karl-Lueger-Platz 2.