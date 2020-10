Zeugen stoppen mutmaßlichen Einbrecher

In der Nacht auf Montag dürfte ein 45-Jähriger versucht haben, in ein Geschäft in der Operngasse in der Wiener City einzubrechen. Zeugen hörten, wie sich der Syrer an einer Auslagenscheibe zu schaffen machte. Er versuchte sie mit Fußtritten zu zerstören. Die Polizei wurde alarmiert und traf den Mann noch vor dem Geschäft an.

Er wurde wegen des Verdachts auf Einbruchdiebstahls festgenommen.