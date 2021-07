Zehn Euro Eintritt abgelehnt: Donauinselfest bleibt gratis

Hitzig hat das 33. Donauinselfest am vergangenen Freitag begonnen, und hitzig ging es am Sonntag auch zu Ende. Grund: ein Vorstoß von SPÖ-Landtagspräsident Harry Kopietz, zukünftig Eintritt beim Donauinselfest zu verlangen. Seit 1984 wird mit " Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt" auf der Homepage geworben.

Das wurde auch Thomas Waldner , Cheforganisator des Donauinselfestes , so kommuniziert. Auch er hält wenig davon, Eintrittsgeld zu verlangen. "Da werden sich viele denken: Na gut, dann nicht." Rund vier Millionen Euro kostet das Fest jährlich. Heuer wurde es mit 1,5 Millionen Euro subventioniert. "Das Geld fließt in die Kosten für die Musikgruppen und die dazugehörigen Nebenkosten", sagt Waldner . Zwischen 1,9 und 2 Millionen Euro kommen über Sponsoring und Produktplatzierung, der Rest wird über Standgebühr und die SPÖ Wien finanziert. Wird Eintritt verlangt, würde das die Kosten für Infrastruktur und Personal stark in die Höhe treiben, sagt Waldner . Davon geht auch Harry Jenner , Kenner der österreichischen Festivalszene und Organisator des Frequeny Festivals, aus: Würde beim Donauinselfest Eintritt verlangt, müsse man überlegen, wie man die gesamte oder Teile der Donauinsel absperrt. Dann müssten auch großflächige Rückstauzonen geschaffen werden. "Beim Frequency betragen die Kosten für Eintritt und die dafür entsprechende Infstrastruktur in einem sechsstelligen Eurobereich", sagt Jenner . Und das Frequency habe bekanntlich weniger Besucher pro Tag zu händeln, als das Donauinselfest .