"Wunderheiler" und Helferin verhaftet

Das Serum soll ein Allheilmittel sein. Bei Krebs soll es ebenso helfen wie bei Aids oder Strahlenkrankheiten. Der Name des Wunders in der kleinen Flasche: Ukrain. Und dessen Erfinder, Dr. Wassil N. machte damit Millionen. Gestern wurde der gebürtige Ukrainer wegen Betrugsverdachtes in Wien-Wieden festgenommen. In seinem Haus wurden außerdem 200.000 Ampullen des Präparates im Wert von 14 Millionen Euro sichergestellt.

50 Polizeibeamte waren im Großeinsatz. Denn auch eine 40-jährige Mitarbeiterin des Herrn Doktor wurde verhaftet. Die Beamten führten 24 Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich durch. Dabei wurden auch Computer, Laptops und kleine Mengen an Cannabis und Kokain sichergestellt.