WU: Bibliothek und Büros wurden evakuiert

Man kann es mit den Knock-Out Prüfungen auch übertreiben“, schreibt ein Student der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) Dienstagmittag auf Facebook. Aber so lustig sich manche Studenten über den neuesten Zwischenfall im Learning Center der WU machten, war er gar nicht. Denn nachdem im Juli 2014 die erste Betonplatte von der Fassade des Learning Centers stürzte und Anfang Jänner dieses Jahres die zweite, krachte gestern, Dienstag, gegen 13 Uhr im vierten Stock der Bibliothek eine 40 Meter lange Lichtschiene von der Decke auf die Schreibtische der Studenten.

„Ich war gerade tief beschäftigt mit meiner Bachelorarbeit, als diese Lampe 20 Zentimeter neben mir auf den Schreibtisch gekracht ist“, erzählt ein WU-Student, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. „Wir dachten zuerst, dass ein Bücherregal umgefallen ist“, erzählt Studentin Madeleine Böhm. „Dann haben wir gesehen, was wirklich passiert ist.“