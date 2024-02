„Worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man dudeln“

Die Dudler-Expertin

Nach der Ausbildung zur Sonderschullehrerin studierte Agnes Palmisano, 49, an der Universität für Musik und darstellende Kunst Gesang und setzte sich insbesondere mit dem Wiener Dudler auseinander, als dessen führende Interpretin sie heute gilt. Palmisano ist Dozentin für Wiener Lied an der Musik- und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Wiener Liedkunst

Beim Heurigen Hengl-Haselbrunner kuratiert Palmisano die Musikreihe „Wiener Liedkunst“, nun auch in Kooperation mit W24 und ORF III.

Termine: wienerliedkunst.at

Marie Weiler – das Stück

„Nestroy und die Frau Weiler. Ein szenischer Liederabend mit Musik“ – zu sehen in Wien am 18. 2. im Vindobona, am 18. 3. im Bockkeller. Dazwischen in Bad Erlach, Melk, Grein, Linz. Alle Termine unter agnes-palmisano.at