Wollte Zeche nicht zahlen: 16-Jähriger bedrohte Mann mit Messer

Zwei Jugendliche besuchten in der Nacht zum Freitag ein Lokal in der Wilhelminenstraße in Wien. Als die Kellnerin den offenen Betrag von 77 Euro kassieren wollte, wurden die beiden Jugendlichen aggressiv: Sie begannen sowohl die Kellnerin als auch eine weitere Dame zu bedrängen und versuchten zu flüchten.



Ein 26-Jähriger, der zu dem Zeitpunkt vor dem Lokal stand, wurde auf den Vorfall aufmerksam und sprach die beiden Jugendlichen an. Da nahm einer der beiden - ein 16-Jähriger - plötzlich einen Pfefferspray und sprühte in Richtung des 26-Jährigen, der in das Lokal flüchtete: Die beiden Jugendlichen verfolgten ihn, scheiterten aber, als der Ältere die Tür von innen zuhielt. Da zückte der 16-Jährige ein Messer und bedrohte den 26-Jährigen "eindeutig mit Stichbewegungen in seine Richtung", so die Polizei.

Messer und Pfefferspary weggeworfen

Die Burschen flüchteten zu Fuß, im Zuge der Fahndung gelang es den Beamten, den 16-Jährigen anzuhalten. Messer, Pfefferspray und eine Plastiksackerl mit Suchtgift hat er auf der Flucht weggeworfen. Um welche Art Drogen es sich handelte, stand am Samstag noch nicht fest. Der 16-jährige Rumäne wurde festgenommen.