Wohnung im Dachgeschoß frei, Flüchtlingsfamilie gesucht

Die Pharmazeutin, die noch immer arbeitet, ist im Waldviertel geboren und aufgewachsen. Die Berichte über den Krieg in Syrien haben sie oft an ihre Kindheit im Waldviertel denken lassen. Ihre Eltern hatten in ihrem Haus eine Schneiderin aus Wien aufgenommen, deren Wohnung im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört worden war. "Die Frau Schlesinger, so hieß sie, hat aus vielen kleinen Stoffteilen Kleidungsstücke für uns Kinder gezaubert. In der Nachkriegszeit haben wir das sehr geschätzt." Jetzt will Salzer-Fölß selbst helfen: "Wir leben hier so super, und andere nicht. Ich will etwas tun."

Von den derzeit rund 8000 Flüchtlingen in Wien wohnen laut dem Fonds Soziales Wien etwa 5200 in privaten Unterkünften. Die Caritas sucht laufend Wohnraum für Asylwerber, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. "Leistbarer Wohnraum ist vor allem in Ballungsräumen ein immer größer werdendes Problem. Flüchtlinge erfahren bei der Wohnungssuche oft noch zusätzlich Diskriminierung", sagt Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien. "Und wem der Arbeitsmarkt verwehrt bleibt, der kann kaum das Geld für Miete oder Kaution aufbringen."

Seit Kurzem vermittelt die Caritas Flüchtlinge auch direkt an private Quartiergeber. Dazu wird entweder ein Mietvertrag mit der Caritas als Mieter abgeschlossen, oder die Wohnung direkt an den Flüchtling vermietet. Wichtig ist vor allem ein längerfristiges Mietverhältnis, gute Infrastruktur in der Umgebung, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Einen Flüchtling "aussuchen" kann man sich nicht. Wünsche – etwa nach einer Familie mit Kindern – werden berücksichtigt. Auch Ranthild Salzer-Fölß würde sich eine Familie in ihrem Haus wünschen. "Aber wenn jemand anderes kommt, ist das auch in Ordnung. Schließlich will ich ganz einfach helfen."