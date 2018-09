Wohnträger verkauft: Prüfer orten direkte Beteiligung Tojners

Rund um den umstrittenen Verkauf der gemeinnützigen Wohnbauvereinigung WBV-GFW (vormals WBV-GÖD), den die Stadt Wien wegen rechtlicher Ungereimtheiten rückgängig machen könnte, gerät der Immo-Investor Michael Tojner immer stärker in den Fokus.

Offiziell fungierte der prominente Wiener Unternehmer lediglich als Berater seines Geschäftspartners Christian Hosp, der den Träger mit seinen knapp 3000 Sozialwohnungen erworben hatte. Und zwar 2015 über die Schweizer Keystone Holding SA, von der die Anteile 2017 schließlich an die Christian Hosp Beteiligungs GmbH weiterwanderten.

Wer genau hinter der Keystone Holding steckt, lag lange Zeit im Dunklen. „Eigentümer der Keystone Holding SA war und ist Christian Hosp“, betonte sein Sprecher noch zuletzt ( der KURIER berichtete). Der Revisionsverband der gemeinnützigen Bauvereinigungen kommt nun allerdings zu einem anderen Schluss. Laut seiner Ansicht dürfte vielmehr Tojner selbst der Eigentümer der Keystone sein.

Der Revisionsverband stützt sich bei dieser Einschätzung auf Stimmrechtsmeldungen von Tojner aus dem Jahr 2017 über seine Anteile an der Varta AG, zu denen er gemäß deutschem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet ist. „Aus dieser Meldung geht hervor, dass Herr DDr. Tojner die ihm zurechenbaren Anteile an der Varta AG u.a. auch über die Keystone Holding SA hält“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Revisionsverbandes an die Wiener Magistratsabteilung 50, die dem KURIER vorliegt. „Diese Meldung legt den Schluss nahe, dass Herr DDr. Tojner als wirtschaftlicher Eigentümer der Keystone Holding SA zu qualifizieren ist.“