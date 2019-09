„Wien ist besonders betroffen“

KURIER: Auch in Wien häufen sich die Wetterextreme. Woran liegt das?

Simon Tschannett: Aufgrund seiner Lage und der Bevölkerungsentwicklung zählt Wien laut neuen Studien zu den Städten Europas, die am meisten von der Klimaerwärmung betroffen sind. Modellrechnungen zufolge könnte es in Wien im Jahr 2080 günstigstenfalls so warm werden wie bislang im südfranzösischen Marseille. Das klingt vielleicht vorerst nicht schlimm, bedenkt man aber, dass Wien nicht am Meer liegt, also nachts keine kühle Brise hat, nicht entsprechend gebaut und auch kulturell anders ist – Stichwort Lebensstil/keine Mittagspausen etc. –, dann ist es schwerwiegend. Unser gesamter Alltag würde sich verändern.

Und im ungünstigen Fall?

Sollten keine adäquaten Klimaschutzmaßnahmen erfolgen und eine globale Erwärmung von 4,2 Grad eintreten, wären die Auswirkungen gravierend. Dann würde Wien in 60 Jahren dem heutigen Dakar gleichen, der Hauptstadt des westafrikanischen Senegal. Temperaturen über 30 Grad im Sommer wären die Norm und wir hätten keine Winter mehr, wie wir sie kennen – statt um Heizung müssen wir uns dann um Kühlung kümmern.

Was macht Wien vom Klima her so besonders?

Wien befindet sich zwar mitten auf dem Kontinent, hat aber so viel Wind wie andere Städte an der Küste. Auch die Windverteilung ist in Wien speziell – es kommt insbesondere der Südostwind vor, teilweise bläst dann der starke Nordwestwind. Aufgrund der Windverteilung in Wien spürt man tagsüber meist eine leichte Brise, in der Nacht jedoch, auch während der Hitzewellen, schläft der Wind quasi ein bzw. befindet sich eher über der Stadt. Dies müsste man schon bei der Planung neuer Wohnungszuschnitte berücksichtigen, vor allem bei Hochhäusern mit Freiflächen bzw. Terrassen.

Warum aber zählt gerade Wien zu den am meisten von der Klimakrise betroffen Städten?

Weil generell ganz Österreich stark betroffen ist. Eine Erwärmung um zwei Grad würde sich hier doppelt, also um vier Grad Celsius, auswirken. Das liegt an den Übergangsregionen von verschiedenen Klimazonen. Wien liegt am Alpenostrand, ist eher schon vom pannonischen Klima beeinflusst, dadurch kann es häufige und längere Hitzewellen geben. Dabei geht es nicht nur um die höchste Tagestemperatur, sondern auch darum, dass die Hitzephasen im Sommer länger andauern, ohne Verschnaufpausen. Man nimmt an, dass es in ein paar Jahrzehnten durchschnittlich bis zu 70 Tage mit über 30 °C im Sommerhalbjahr geben wird. Außerdem besteht auch Wien aus unterschiedlichen Regionen – vom flachen Marchfeld bis zum hügeligen Wienerwald, und jede dieser Wienteile hat eigene Mikroklimabedingungen.

Was kann man sich konkret darunter vorstellen?

In den Tälern und Gräben vom Wienerwald etwa sammelt sich kalte Luft und fließt dann langsam in die Stadt hinein. Im Osten wiederum gibt es nur schwache Flurwinde. Da ist es wichtig, sich bei er Bebauung genau zu überlegen, wie man neue Gebäude hinstellt, wo es Parks gibt, wo einzelne Bäume, um auch die schwachen Winde zielführend zu steuern.