Raus von daheim und rein ins Leben

Die Jungwienerinnen-Aktion soll das Wohnproblem der Jungen entschärfen. Diese Förderung wird von der Stadt Wien vergeben und ist gültig beim Einzug in Gemeinde- oder geförderte Wohnungen. Um sie zu erhalten müssen die Interessenten bestimmte Kriterien erfüllen:

Sie müssen zwischen 17 und 30 Jahre alt sein und die Grundvoraussetzungen für ein Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf erfüllen (Infos hier). Weiters muss der Interessent die vergangenen zehn Jahre bei den Eltern gewohnt haben.

Darlehen soll im Notfall helfen

Zu Beginn ist ein Eigenmittelanteil zu zahlen. Dazu kann bei der Stadt Wien ein Darlehen mit einem einprozentigem Zinssatz beantragt werden. Ein Zahlungsaufschub kann gewährt werden.

Hat man alles gut durchdacht, durchgerechnet und beantragt (hier), steht dem Umzug in eine geförderte Wohnung nichts mehr im Wege. Zwei Wohnprojekte, die versuchen, gezielt auf die Bedürfnisse von Jugendlichen einzugehen, sind in Neu Leopoldau in Floridsdorf in Bau.