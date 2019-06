Leistbaren Wohnraum für Lehrlinge in Wien schaffen

In welchem der 23 Wiener Gemeindebezirke sich die Wohnung befindet, kann jedoch nicht frei gewählt werden, sondern wird von der Stadt je nach Verfügbarkeit zugeteilt.

Dazu müssen die Antragssteller gewisse Voraussetzungen mitbringen: Gültig ist die Aktion nur für Lehrlinge von 18 bis 25 Jahren. Sie müssen die österreichische oder eine gleichgestellte (EU-Bürger, Anm.) Staatsbürgerschaft vorweisen und seit mindestens einem Jahr durchgehend an einem Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland gemeldet sein. Auch eine Bescheinigung über die Lehrstelle in Wien muss vorliegen.

Förderung nach der Lehre

Ist die Lehre abgeschlossen, können Lehrlinge, die in der Firma verbleiben, auf die „Aktion für JungarbeitnehmerInnen“ zurückgreifen. Zu den erwähnten Kriterien muss der Antragssteller zusätzlich in den vergangenen zwölf Monaten seine Lehre erfolgreich abgeschlossen haben.

Ist das der Fall, fördert auch hier die Stadt Wien mit einer Ein-Zimmer-Wohnung.