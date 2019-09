Pritscheln und planschen in Wien

Nicht immer reicht ein begrüntes Umfeld aus, um die eigene gefühlte Temperatur angemessen herunter zu kühlen: An heißen Tagen suchen deshalb viele Wiener die Nähe zum Wasser. Umso besser, wenn das kühle Nass nicht weit von der eigenen Haustür entfernt ist. Im kommunalen Wohnbau achten Projektträger immer mehr darauf, Wasserstellen zu integrieren.

So besonders in der Seestadt Aspern. Allein der Name verrät, wo die Menschen dort baden können: nämlich im fünf Hektar großen See. Dieser soll einmal das Herzstück der gesamten Anlage werden. Denn momentan sind erst knapp ein Drittel der etwa 11.000 geplanten Wohnungen errichtet.