Porträt: 100 Jahre, 4 Männer und 26 Reisen

1920 tritt in Österreich der Vertrag von St. Germain in Kraft, Süd-Kärnten votiert in der Volksabstimmung für den Verbleib bei Österreich, die NSDAP wird gegründet, das Bundesverfassungsgesetz tritt in Kraft. Und am 2. Mai wird Helene Kofr geboren.

Seit Mai dieses Jahres lebt sie im Haus Schönbrunn, einem Pflegeheim der Wiener Caritas in der Schönbrunner Straße in Hietzing. Es ist ein schönes Pflegeheim, in alten Gemäuern, mit einem Park vor der Haustüre.

Helene Kofr lässt den Rollator stehen und setzt sich an den Tisch. Das tägliche Achterl Rotwein trinkt sie nicht mehr, seit ihr der Arzt davon abgeraten hat. Seitdem gibt es nur noch den „rot eingefärbten Saft“ im Pflegeheim – einen Fruchtsaft. Frau Kofr lebt gerne im Pflegeheim. Das war allerdings nicht immer so. „Als ich da hergekommen bin, hab’ ich mir schon schwergetan“ erzählt sie. „Dort wohnen ja so richtig alte Leute“, sagt sie.

Dazu muss man wissen: Helene Kofr wird in ein paar Monaten 100 Jahre alt. 1920 wurde sie mitten ins Rote Wien geboren. Ins Pflegeheim zog sie nur, weil Bekannte ihr geraten hatten, nicht mehr allein in ihrer Wohnung in Wien-Floridsdorf zu leben. „Weil wenn ich in der Wohnung umflieg, dann lieg ich dort, ganz allein und niemand findet mich.“

Helene Kofr wird am 2. Mai 1920 in Wien geboren. Mit ihrer Familie lebt sie zunächst in der Engerthstraße in der Leopoldstadt. Später zieht sie in die Nähe der Reichsbrücke, noch später nach Floridsdorf.