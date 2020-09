Plötzlich der Beste

Liefer-Moped, Abholbox

Das war etwa kurz nach dem Corona-Lockdown so, als die Wiener Märkte ein Bestell- und Lieferservice ins Leben gerufen haben. Der neue Obmann in der Fachgruppe, Markus Hanzl, will jetzt die Märkte einer Digitalisierungsoffensive unterziehen. Erster Schritt: Die Märkte haben jetzt eine Website (www.markt.wien), jeder Marktstandler bekommt eine eMail-Adresse (vorname.nachname@markt.wien). Das soll das Bestellen einfacher machen und auch jenen Markstandlern, die mit Onlinevermarktung nicht so vertraut sind, die Möglichkeit zur Präsentation der Produkte geben. Jeder Stand soll auf markt.wien aufgelistet werden. Dass zuletzt das Meidlinger Liefer-Moped abgeschleppt wurde (wegen Falschparkens), soll der Aufbruchstimmung keinen Abbruch tun.

In Zukunft sollen auf den Märkten auch Abholboxen stehen. Bestellte Produkte werden darin gekühlt und sind jederzeit abholbereit. Im September startet das Projekt voraussichtlich. Wo? In Meidling, natürlich.

Ab dann soll es auch Grätzel-Folder von jedem Wiener Markt geben. Mit Informationen zu allen Ständen und zu Geschäften im Grätzel – nach Branchen geordnet.