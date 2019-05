Norweger auf den Spuren des Wiener Wohnbaus

Verbunden werden die Bauten für die unterschiedlichen Zielgruppen durch einen großen Park und ein Schulzentrum mit Kindergarten in der Mitte der Anlage.„Hier können Kinder aus dem Sonnwendviertel bis zum Ende der Schulpflicht unterrichtet werden. Auch gibt es hier Betreuung für die ganz kleinen Bewohner“, sagt Glanzer.Raaheim zeigt sich von dem Gesamtkonzept beeindruckt: „Ich finde es toll, wie Wien in den Wohnbauten den sozialen Mix schafft. Es wird hier sehr gut kommuniziert, dass die Vielfältigkeit der Menschen – auch in Bezug auf die Einkommensschicht – einen Mehrwert bringt. In Oslo ist das im Bereich Wohnen kaum der Fall.“ Denn in dem kleinen Teil an geförderten Wohnbau würden hauptsächlich nur Menschen, die der niedrigsten Einkommensschicht angehören, wohnen. „Wir möchten den geförderten Wohnbau auch in Oslo für alle Schichten etablieren. Wir können zwar nicht entscheiden, aber den Politikern zumindest Ideen liefern.“ Vielleicht sieht man dann ja in Oslo gelbe Brücken zwischen den Häusern.