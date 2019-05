Leistbares Wohnen in der Stadt durch geförderten Wohnbau

Über 60 Prozent der Wiener leben in geförderten Wohnungen. Das bedeutet, die Stadt Wien hat für die Errichtung oder Sanierung der Wohnhausanlagen Förderungen an die Bauträger vergeben – oder selbst als solcher fungiert. Diese Zahl soll sich auch in Zukunft nicht verringern: Denn die Stadt Wien will, dass genügend leistbarer Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen vorhanden ist, erklärt Nicole Büchl vom wohnfonds_wien.

Die Stadt Wien vergibt die Förderung, der wohnfonds_wien ist für die Qualitätssicherung zuständig. Jeder Wohnbau, für den in den vergangenen Jahren eine Förderung ausgeschüttet wurde, richtet sich nach den Anforderungen eines Vier-Säulen-Modells.